Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений с Россией

Тереза Мэй, являющаяся премьер-министром Великобритании, в рамках мероприятия «G20», прошедшего в Японии, заявила о том, что взаимоотношения ее страны с Российской Федерацией не нормализуются до тех пор, пока Москва не будет представлять опасность для соединенного королевства и ее союзников, сообщает «РБК». Мэй обвинила правительство России в совершении безответственных и дестабилизирующих мировую обстановку действиях.