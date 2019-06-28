ЦБ предлагает неформальную заморозку пенсионных переходов

Центральный банк Российской Федерации предложил негосударственным пенсионным фондам произвести заключение организованного, связанного с неформальной заморозкой пенсионных переходов, неофициального соглашения, сообщает «Коммерсантъ». В ходе проведения встречи, на которой обсуждались вышеназванные вопросы, предложение поддержали лишь те НПФ, чья доходность является либо низкой, либо и вовсе нулевой. Прибыльные организации выступили резко против подобных мероприятий.