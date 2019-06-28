Белоруссия настаивает на равноценной цене газа с Россией

Виктор Каранкевич, являющийся министром энергетики Белоруссии, заявил о том, что цена газа для его страны должна быть равной цене газа для Российской Федерации, сообщает «ТАСС». Речь идет о совместном российско-белорусском формировании механизма, который позволит контролировать динамику цен на природный газ. На текущий момент стороны ведут переговоры, а согласно частично достигнутым договоренностям, новые цены для Белоруссии на «голубое топливо» будут применимы уже с 1 января 2020 года.