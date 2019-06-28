«Русгидро» начнет четыре проекта на Дальнем Востоке в 2021 году

Николай Шульгинов, являющийся главой компании «Русгидро», сообщил о запланированном начале строительства, а также модернизации четырех крупных энергетических проектов на Дальнем Востоке в 2021 году, сообщают «РИА новости». Шульгинов подчеркнул, что правительственная комиссия по развитию электроэнергетики Российской Федерации рассмотрела и одобрила все озвученные проекты. В рамках вышеназванных мероприятий будут возведены замещающие ТЭЦ, а также достроена и модернизирована ГРЭС.