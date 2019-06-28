Миллер анонсировал новые кадровые изменения в «Газпроме»

Алексей Миллер, являющийся главой компании «Газпром», сообщил о продолжающихся кадровых перестановках, которые нацелены на преодоление инерционных препятствий, возникающих на пути развития корпорации, сообщает «РБК». Согласно заявлению Миллера, компания взяла курс на создание эффективного механизма, который будет контролировать инвестиционный курс, а также курс развития компании на долгосрочную перспективу.