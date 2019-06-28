Россия в июне снизит добычу нефти чуть больше требований сделки ОПЕК+

Александр Новак, являющийся главой Министерства энергетики Российской Федерации, сообщил о том, что Россия продолжит перевыполнять требования по сделке ОПЕК+ и в июне текущего года, сообщает «ТАСС». Речь идет о сделке, в рамках которой были установлены ограничения на объемы суточной добычи нефти. В мае Россия перевыполнила поставленные договором условия из-за проведения ремонтных работ на нефтеперерабатывающих предприятиях, а также из-за приостановки функционирования нефтепровода «Дружба».