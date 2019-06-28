«Ростех» продал свою долю в «МегаФоне»
28.06.2019 20:36
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Сергей Чемезов, являющийся главой Ростеха, сообщил о том, что его ведомство продало свою долю в компании «МегаФон», которая составляла 1,33% от общего объема, сообщает «ТАСС». Государственная корпорация получила вышеназванную косвенную долю мобильного оператора еще в 2012 году и планировала осуществить ее увеличение, но в силу различных обстоятельств от этой идеи пришлось отказаться.
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