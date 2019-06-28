Учителям в России поднимут зарплаты

Ольга Васильева, являющаяся министром просвещения Российской Федерации, рассказала о механизме формирования заработной платы для отечественных учителей, а также о ее плановом повышении, сообщают «РИА новости». Министр сообщила, что общий размер ежемесячной оплаты труда учителей рассчитывается из двух основных показателей: гарантированной и стимулирующей части.

Законодательно установлено, что размер гарантированной части от общей суммы месячного оклада не может составлять менее 70%, а оставшиеся 30% приходятся на стимулирующие выплаты. Но в текущих реалиях нередки случаи, когда размер гарантированной части составляет всего 10% от ежемесячного заработка педагогов.