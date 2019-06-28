Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Кайро

Басманный суд города Москвы отправил под арест Анатолия Кайро, который является топ-менеджером автомобильного дилера «Рольф», в связи с обвинениями в его адрес о выводе за границу порядка 4 млрд рублей, сообщает «РБК». Мерой пресечения был выбран домашний арест. Стоит напомнить, что что против совета директоров компании «Рольф» было возбуждено уголовное дело, согласно которому все фигуранты обвиняются в выводе порядка 4 млрд рублей за границу в 2014 году.