Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

В результате телефонного социологического опроса, который охватил 8 федеральных округов Российской Федерации и порядка 1,6 тыс. респондентов, стало известно, какой уровень дохода на пенсии устраивает большую часть граждан России, сообщает «ТАСС». Более 33% опрошенных сообщили, что на пенсии им будет достаточно получать 30 тыс. рублей в месяц, однако 28% сообщили, что им необходимы финансовые поступление в диапазоне от 45 до 60 тыс. рублей. Лишь 2% респондентов заявили о том, что их доход на пенсии должен быть не менее 100 тыс. рублей в месяц. Этим меньшинством оказались военнослужащие Вооруженных сил России.