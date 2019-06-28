Кадыров отреагировал на слова Путина про предателей

Рамзан Кадыров, являющийся главой республики Чечня, прокомментировал слова президента Российской Федерации Владимира Путина о предателях и изменниках, сообщают «РИА новости». Глава республики выразил полное согласие с позицией главы России, назвав предательство и государственную измену самым страшным преступлением, которое должно наказываться по максимальной строгости закона. Об этом он заявил на своей странице в одной из социальных сетей.