ФАС запретит банкам упоминать в рекламе факт госучастия

Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации намерена запретить банковским организациям в России упоминать в своих рекламных материалах о том, что государство принимает участие в их уставном капитале, сообщает «News.ru». Ведется подготовка законопроекта, который закрепит вышеназванный запрет на уровне федерального закона. Данная мера связана с тем, что подобные заявления в рекламных материалах могут нарушить основные принципы честной конкуренции.