Донбасс освободил украинских пленных

В пятницу 28 июля в Киев прибыло четверо освобожденных украинцев, которые находились в плену самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Пресс-секретарь украинской Службы безопасности подчеркнул, что ведомство об освобождении пленных узнало вместе со всеми.

Однако дочка одного из освобожденных рассказала, что накануне им позвонил помощник Медведчука и сообщил о радостном известии.

На Украину прибыли Максим Горяинов, Дмитрий Великий, Яков Веремейчик и Эдуард Михеев, пишут РИА Новости.