Пенсионерку в московской квартире укусил каракурт

Пенсионерку в московской квартире, расположенной на западе столицы, укусил смертельно опасный паук каракурт.

Врачи НИИ имени Склифосовского сообщили, что им удалось спасти женщину.

По рассказам сына пострадавшей, это случилось 26 июня во второй половине дня, когда он делал уборку в доме. Мужчина попросил свою пожилую мать сесть на диван, чтобы ему было удобнее мыть полы. В это время на ногу молодому человеку прыгнул паук размером примерно 1,5 сантиметра. Он оттряхнул с себя членистоногого с красными пятнами, после чего он приземлился на ногу женщины и укусил ее.

После инцидента сын поймал насекомое, так как предположил, что это мог быть каракурт. Позднее его догадку подтвердили специалисты.

Ранее уже поступала в СМИ информация о том, что в Подмосковье неоднократно сообщали об укусах этого ядовитого паука. Однако Минздрав Московской области утверждает, что с подобными обращениями в скорую помощь никто не поступал, передают РИА Новости.