Медведев подписал список запрещенных к содержанию животных

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ, утверждающий список, который запрещает содержать ряд животных. Здесь же обозначены исключения, передает ТАСС со ссылкой на официальный сайт правительства. Забота об окружающей среде является одной из приоритетных в работе правительства.

Уточняется, что запрещается содержание и использование крупных хищников, а также ядовитых животных. Запрещены также виды, которые по природе живут в естественной среде обитания. «Запрещенные животные» в документе классифицированы в 33 отряда и объединены в восемь классов: пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, а также костные рыбы и коралловые полипы.

Как гласит документ, пребывание в неволе может на них сказываться, вплоть до гибели. Уточняется, что запрет не касается зоопарков, цирков, а также дельфинариев и подобных заведений.