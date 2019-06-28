Журналисты попали под обстрел украинских силовиков в Донбассе. Как сообщил фотокорреспондент РИА Новости Александр Гаюк, который был в составе этой группы, инцидент произошел на окраине Донецка. Представители СМИ в сопровождении сотрудников пресс-службы Народной милиции ДНР, прибыли на место около шести вечера, чтобы запечатлеть разрушения от предыдущих обстрелов, но в какой-то момент по точке началась стрельба. Как рассказал Гаюк, это были минометы. Уточняется, что все живы, пострадавших нет. Некоторые журналисты считают, что огонь представители Украины могли открыть целенаправленно.