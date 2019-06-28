Путин пришел со своим термосом на ужин в честь глав государств в Осаке

В честь лидеров государств G20 в Осаке прошел ужин, где российский президент Владимир Путин появился со своим термосом.

Как поясняет Дмитрий Песков, руководитель страны все время пьет чай из своего термоса. Также глава РФ зачастую пользуется специальной кружкой, которая сохраняет тепло, во время проведения различных мероприятий.

В Осаке на официальном ужине президент России снова был со своим термосом и по окончании тоста японского главы Синдзо Абэ им же чокнулся со стаканом американского лидера Дональда Трампа, пишут РИА Новости.