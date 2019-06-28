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Путин и Трамп проговорили в Осаке полтора часа

28.06.2019 10:34
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Путин и Трамп проговорили в Осаке полтора часа

В рамках саммита G20 состоялась встреча глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа – беседа, как информирует РИА Новости, продолжалась полтора часа. Как заявили главы стран, не только они, но и весь мир заинтересован в улучшении отношений. По информации Белого дома, главными темами встречи стали ситуации, которые сложились в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине. О других подробностях переговоров не сообщается, вероятно, отчеты будут позднее. Однако известно, что со стороны России во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава российского МИДа Сергей Лавров, а также глава Минфина РФ Антон Силуанов.

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