Путин и Трамп проговорили в Осаке полтора часа

В рамках саммита G20 состоялась встреча глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа – беседа, как информирует РИА Новости, продолжалась полтора часа. Как заявили главы стран, не только они, но и весь мир заинтересован в улучшении отношений. По информации Белого дома, главными темами встречи стали ситуации, которые сложились в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине. О других подробностях переговоров не сообщается, вероятно, отчеты будут позднее. Однако известно, что со стороны России во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава российского МИДа Сергей Лавров, а также глава Минфина РФ Антон Силуанов.