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Наказание за «пьяные» ДТП ужесточены

28.06.2019 17:31
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Наказание за «пьяные» ДТП ужесточены

С сегодняшнего дня были ужесточены наказания за «пьяные» ДТП, в результате которых были получены серьезные травмы или погибли люди.

Владимир Путин подписал 17 июня соответствующий документ.

Теперь, если по вине пьяного водителя человеку был нанесен вред здоровью, его лишат свободы на срок от 3 до 7 лет. Если в результате аварии погибнет один человек, его могут посадить на срок от 5 до 12 лет, а при гибели двух и более людей – от 8 до 15 лет, пишут РИА Новости.

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