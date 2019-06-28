Аэропорт Шереметьево затопило

В интернете появились видео, где дороги к столичному аэропорту Шереметьево затопило водой. Автомобили не могут проехать эти участки, однако, на одном из видео видно, как пассажиры залезают в открытый кузов «ГАЗели». Транспортное средство везет людей, которые стоят в кузове, прячась от дождя под зонтиками.

Ранее поступили данные, что в районе «Шереметьево-1» между Лобненским шоссе, Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе участок дороги из-за ливня был затоплен.

Таким образом, в районе аэропорта начался потоп. Автобусы не могут проехать, так как в них заливается вода, работники Шереметьево вынуждены идти по лужам и, вместо привычных двадцати минут, дорога может занять несколько часов.

Заместитель пресс-службы Шереметьево Роман Генис сказал, что сейчас на подтопленных участках дороги работают насосы по откачке воды. Он добавил, что все рейсы будут отправляться согласно расписанию, передают РИА Новости.