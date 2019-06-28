Правительство планирует разморозить цены на топливо

Российское правительство планирует не продлевать соглашение, в котором речь идет о заморозке топливных цен. Как передает РИА Новости, информация об этом поступила от главы «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова. Сообщается, что соответствующее соглашение было принято по итогам совещаний, которые прошли у главы Минфина Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака. Ряд специалистов в связи с этим прогнозируют очередной рост стоимости топлива.