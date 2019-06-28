Путин и Трамп быстро пообщались перед саммитом G20

Перед стартом саммита «Большой двадцатки» лидеры России и США буквально обменялись парой фраз перед началом официальных мероприятий. Как передает РИА Новости, Владимир Путин краткая беседа Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась перед традиционным процессом фотосъемки и открытием саммита. Отмечается, что беседа была весьма оживленной. О чем именно Путин и Трамп общались, пока неизвестно, но, как ранее сообщалось, оба президента ждут продуктивных диалогов, связанных со стратегической стабильностью.