Сергей Аксенов заявил, что возвращение России в ПАСЕ – это крах внешней политики Киева

Факт того, что Россия была восстановлена в правах в рамках ПАСЕ, свидетельствует о том, что Украина потерпела серьезное поражение в попытке антироссийской пропаганды. Также, как и власти Киева потерпели крах в попытках отстранить Москву от ассамблеи. Как информирует РИА Новости, об этом на своей странице в одной из соцсетей заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Напомним, что в эту среду была принята резолюция, которая официально и в полном объеме восстановила полномочия делегации Российской Федерации в Парламентской ассамблее.

«Это победа Европы здравого смысла над Европой русофобии», - написал Аксенов.

Глава Крыма также отметил, что пропаганда таким образом потерпела поражение, особенно в плане «воплей» относительно «аннексии» полуострова.