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Тереза Мэй хочет потребовать отдать обвиняемых по делу Скрипалей

28.06.2019 08:17
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Тереза Мэй хочет потребовать отдать обвиняемых по делу Скрипалей

Во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным в рамках саммита «Большой двадцатки» Тереза Мэй собирается выдвинуть требования, связанные с выдачей Лондону граждан России, которые обвиняются по делу об инциденте в Солсбери, передает РИА Новости со ссылкой на Independent. В разговоре с представителями СМИ Мэй заявила, что планирует прояснить позицию Британии по этому вопросу. Также она отметила, что знает о законодательной позиции, которая запрещает выдавать граждан другим странам.

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