Тереза Мэй хочет потребовать отдать обвиняемых по делу Скрипалей

Во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным в рамках саммита «Большой двадцатки» Тереза Мэй собирается выдвинуть требования, связанные с выдачей Лондону граждан России, которые обвиняются по делу об инциденте в Солсбери, передает РИА Новости со ссылкой на Independent. В разговоре с представителями СМИ Мэй заявила, что планирует прояснить позицию Британии по этому вопросу. Также она отметила, что знает о законодательной позиции, которая запрещает выдавать граждан другим странам.