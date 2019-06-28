Роботы оставят безработными более 20 миллионов человек

Роботизация приведет к росту неравенства в доходах во всем мире, а также к увеличению количества людей, проживающих в нищете, и сделает богачей еще богаче, чем когда-либо прежде.

Однако более зловещим для людей является то, что к 2030 году из-за роботов люди потеряют более 20 миллионов рабочих мест на производстве. Эти рабочие места больше никогда не вернутся, и прогнозы о том, что роботизация будет стимулировать рост мирового ВВП на 5,3%, являются слабым утешением для миллионов бедных людей и тех, кого уволят с работы.

Согласно новому исследованию Oxford Economics, эти ужасные сценарии для человеческих работников начнут ощущаться к 2030-м годам.

Так, к 2030 году роботизация приведет к потере более 1,5 миллионов рабочих мест в Соединенных Штатах. В Китае исчезнет более 11 миллионов рабочих мест, а страны-члены Европейского Союза потеряют почти 2 миллиона рабочих мест из-за автоматизации.

В исследовании были проанализированы долгосрочные тенденции, ведущие к роботизации или дополнительной автоматизации на рабочем месте. В настоящее время число используемых в мире роботов увеличилось в три раза за последние два десятилетия до 2,25 миллиона. Более 14 миллионов из этих машин будут работать в Китае в течение следующих 11 лет.

Темпы роботизации более чем удвоились, говорится в исследовании. Количество роботов, установленных на рабочих местах за последние четыре года, совпадает с количеством установленных за предыдущие восемь лет.

Это плохие новости для людей, особенно в Китае с его быстро стареющим населением и сокращением рождаемости, так как каждый третий робот в мире сейчас установлен в Китае.

«В результате роботизации десятки миллионов рабочих мест будут потеряны, особенно в бедных местных экономиках, в которых заняты менее квалифицированные работники», - говорится в исследовании. «Следовательно, это приведет к увеличению неравенства в доходах».

В докладе подчеркивается, что повышение роботизации на 30% больше, чем в базовом прогнозе, может привести к росту мирового ВВП на 5,3% к 2030 году. Исследователи говорят, что этот скачок будет равен добавлению 4,9 триллиона долларов в год к мировой экономике к 2030 году, но это будет способствовать усилению растущего неравенства в доходах людей, пишет MedicalDaily.