Россия сделала первый шаг для признания Крыма в Европе

Бывший глава Украины Петр Порошенко заявил, что возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы можно рассматривать как первый шаг для того, чтобы добиться от Европы признания Крыма российской территорией. Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

Также, он подчеркнул, что к следующей сессии ПАСЕ украинская делегация должна выработать единую позицию со своими единомышленниками в организации для противостояния России, а также для того, чтобы не допустить снятия с России других санкционных ограничений, пишет РИА Новости.