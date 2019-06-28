Россия и Китай отказались от доллара при расчетах

Первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган подписали межправительственного соглашение, согласно которому страны договорились отказаться от доллара во время проведения расчетов.

Так, Россия и Китай во время заключения сделок будут проводить расчеты в национальных валютах – рублях и юанях. Проводить платежу будут российский ВТБ и Торговый банк Китая.

В настоящий момент проходит подготовка к началу дедолларизации, в том числе кредитным организациям необходимо наладить работу российского и китайского аналогов SWIFT, пишет газета Известия.