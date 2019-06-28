Владимир Путин прибыл на саммит G20 в Японию

Президент России Владимир Путин прибыл в Японию на саммит «большой двадцатки», который будет проходить в городе Осака. Сразу по прибытии, глава России направился в международный выставочный центр "Интэкс Осака", где пройдут все встречи G20.

Во время саммита, который продлится два дня, российский лидер не только примет участие во всех четырех официальных мероприятиях «двадцатки», но и встретится с лидерами БРИКС, а также проведет ряд переговоров со своими иностранными коллегами, включая и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, пишет РИА Новости.