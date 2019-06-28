«Яндекс» сообщил о попытке взлома сервисов компании

Пресс-служба российской компании «Яндекс» сообщила о попытке атаки своих корпоративных сервисов, предположительно, целью «кибер-нападения» являлись персональные данные пользователей компании, сообщает «ТАСС». Специалисты компании смогли предотвратить атаку, своевременно выявив ее подготовку. Представители компании заявили, что личные данные пользователей не были затронуты и находятся под надежной защитой. Некоторые эксперты предположили, что за организацией вышеназванной атаки стоят международные спецслужбы, целью которых является получение доступа к механизмам, позволяющим вести слежку за пользователями.