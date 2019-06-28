Путин ответил на вопрос о преемнике
Владимир Путин, являющийся президентом Российской Федерации, ответил на вопрос журналистов о предполагаемом преемнике на «президентское кресло», а также поделился своими взглядами на текущий кадровый потенциал страны, сообщает «RT». Президент рассказал, что уже на протяжении 19 лет, начиная с 2000 года, размышляет о своем преемнике. На текущий момент у него нет явных кандидатов, но он пристально следит за губернаторским составом страны, который подает большие надежды. Владимир Путин сообщил, что нынешние губернаторы в России являются «профессионально подготовленными и мотивированными на достижение итоговых результатов в своей деятельности».
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Занимать высокие управленческие посты должны самые лучшие люди, обладающие высокими моральными качествами, способностями, знаниями и опытом. Выбирая лучших, с помощью конкурсного отбора, можно построить новое общество, основанное на меритократии — власти достойных. Правильно построенная система управления государством должна быть направлена на выявление, назначение на руководящие должности и продвижение вверх самых лучших, наиболее достойных во всех отношениях граждан, и с другой стороны — не должна допускать на высокие должности тех, кто этих должностей объективно не достоин. В качестве примера можно привести Сингапур, где действует очень строгий отбор на государственную службу.