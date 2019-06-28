Путин ответил на вопрос о преемнике

Владимир Путин, являющийся президентом Российской Федерации, ответил на вопрос журналистов о предполагаемом преемнике на «президентское кресло», а также поделился своими взглядами на текущий кадровый потенциал страны, сообщает «RT». Президент рассказал, что уже на протяжении 19 лет, начиная с 2000 года, размышляет о своем преемнике. На текущий момент у него нет явных кандидатов, но он пристально следит за губернаторским составом страны, который подает большие надежды. Владимир Путин сообщил, что нынешние губернаторы в России являются «профессионально подготовленными и мотивированными на достижение итоговых результатов в своей деятельности».