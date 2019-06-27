Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд руб. в работе таможни

Счетная палата Российской Федерации провела комплексную проверку Центральной базовой таможни (ЦБТ), в результате которой были выявлены нарушения на общую сумму в 1 млрд рублей, сообщает «РБК». Нарушения были выявлены в сфере заключения государственных контрактов на осуществление работ и приобретение материальных средств, чья стоимость была серьезно завышена. Кроме того, в рамках государственного заказа приобретались дорогостоящие вещи и вещи класса «Люкс», такие, к примеру, как гоночные автомобильные симуляторы и дорогая эксклюзивная мебель.