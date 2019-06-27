Путин пообещал развивать систему соцгарантий для силовиков

Владимир Путин, являющийся президентом Российской Федерации, сообщил о том, что система социальных гарантий для сотрудников силовых структур России будет улучшаться и расширяться, сообщает «ТАСС». Президент уточнил, что будут повышены зарплаты и пенсии военнослужащих, начиная с 1 октября текущего года. Кроме того, будет улучшена система медицинского обслуживания силовиков и членов их семей. Система жилищного обеспечения также будет модернизирована в лучшую для сотрудников сторону.