В России могут создать комиссию по уголовным преследованиям медиков

Татьяна Голикова, являющаяся вице-премьером Российской Федерации, сообщила о рассматриваемой правительством России возможности создания специализированных комиссий при медицинских учреждениях, которые будут курировать вопросы, связанные с уголовным преследованием медицинских работников, сообщает «ТАСС». Контролироваться будут уголовные дела, связанные с наркотическими медицинскими веществами. Создание вышеназванной комиссии будет осуществляться в рамках поручений президента Российской Федерации Владимира Путина, сформированных после «прямой линии».