Госдума поддержала право женщин в селах на сокращенный рабочий день

Группа отечественных депутатов во главе с Вячеславом Володиным, являющимся спикером Государственной думы Российской Федерации, внесла на рассмотрение законопроект, направленный на сокращение рабочего дня для женщин, проживающих в сельских поселениях, сообщает «РБК». Законопроект был рассмотрен и одобрен в рамках первого чтения. В случае принятия проекта вышеназванного закона, для женщин в селах будет установлена 36 часовая рабочая неделя, с сохранением уровня заработной платы, которая им выплачивалась до принятия изменений.