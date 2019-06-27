Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании

Сергей Петров, являющийся основателем и совладельцем компании «Рольф», которая специализируется на продаже автомобилей, дал комментарии касательно обысков, проходящих в организации, сообщает «РБК». Петров сообщил, что во время проведения комплексных мероприятий по обыску офисов и дилерских центров компании ему, а также другим совладельцам неоднократно поступали предложения «продать компанию за половину ее реальной стоимости». Основатель «Рольфа» рассказал, что все подобные предложения он отвергал, поскольку они уж очень сильно напоминают «рейдерский захват». Стоит отметить, что обыски производятся в рамках уголовного дела о незаконном выводе денежных средств компании за границу в 2014 году. Владельцы компании отрицают все предъявленные обвинения.