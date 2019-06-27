Медведев утвердил программу мер по борьбе с картелями

Дмитрий Медведев, являющийся премьер-министром Российской Федерации, утвердил комплекс мер, направленных на борьбу с картельными объединениями и союзами, сообщает «РБК». Соответствующее распоряжение было подписано и опубликовано на официальном правовом портале Правительства России.

Медведев отметил, что целый ряд федеральных органов исполнительной власти объединит свои усилия с отечественными органами правопорядка в борьбе с торговыми картелями. Стоит отметить, что ежегодно около 2% годового ВВП России «теряется» из-за деятельности существующих картелей.