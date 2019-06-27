ЦБ предложил варианты квалификации специалистов рынка ценных бумаг

Центральный банк Российской Федерации разработал концепцию системы оценки квалификации и профессионализма для работников, осуществляющих свою деятельность на рынке ценных бумаг, сообщает «ТАСС». Согласно вышеназванной концепции, предполагается разрешать допуск на рынок исключительно рядовых работников, которые должны подтвердить свою профессиональную квалификацию одним из двух способов.

Первый способ подразумевает осуществление комплексной независимой проверки, по результатам которой будет выдаваться свидетельство определенной формы. Второй способ предполагает прохождение сотрудником программы оценки профессиональных навыков, которая будет разрабатываться каждым отдельным предприятием самостоятельно. Кроме того, вышеназванные исследования должны осуществляться с определенной периодичностью.