В Совфеде объяснили внедрение новой контрольно-кассовой техники

Официальный представитель Совета Федерации объяснил, почему необходимо внедрять новые формы и разновидности контрольно-кассовой техники в России, а также какие риски возможны при отказе от намеченной реализации программы по внедрению вышеназванного оборудования и обслуживающих его систем, сообщает «Москва24». Было заявлено, что подобные меры важны не только для государства и бизнеса, но также для граждан России. Внедрение современного контрольно-кассового оборудования, а также систем, в рамках которых оно функционирует, позволяет создать «прозрачную» систему внутреннего товарооборота. Подобная система позволит обычным гражданам проследить путь любого приобретенного товара буквально от заводской линии, что существенно сокращает риск приобретения контрафактной и несертифицированной продукции.