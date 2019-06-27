ЦБ объяснил предпринимателям, как избежать блокировки счетов

Центральный банк Российской Федерации опубликовал методические указания для представителей бизнеса и предпринимателей, которые объясняют основные способы, позволяющие избежать блокировки счетов из предприятий, сообщает «РБК». Центральный банк пояснил, что счета могут быть заблокированы из-за подозрений в легализации доходов, полученных преступным путем, а также по ряду других причин, указанных в соответствующем законе. Самый надежный метод, по мнению регулятора, это детальное и исчерпывающее объяснение предпринимателями каждой из своих банковских транзакций, желательно подкрепленное документальными фактами.