В России оценили дефицит мусорных контейнеров

Официальный представитель Российского экологического оператора сообщил, что в России наблюдается дефицит на мусорные контейнеры, количественное выражение которых составляет около 750 тыс. единиц, что потребует дополнительных 9,7 млрд рублей на их закупку, сообщает «ТАСС». Средняя закупочная цена одного контейнера равняется 13 тыс. рублей. На текущий момент курирующие данный вопрос ведомства занимаются разработкой механизма, согласно которому 80% от общей суммы будет предоставлено из федерального бюджета, а оставшиеся 20% покроют соответствующие бюджеты субъектов России.