ЦБ: падение спроса на рабочую силу может мешать снижению безработицы

Центральный банк Российской Федерации опубликовал информационно-аналитический комментарий, касающийся экономических итогов мая текущего года, из которого стало известно о сократившемся спросе на работников среди отечественных работодателей, что может явиться «отягощающим» фактором в вопросах по снижению безработицы в России, сообщают «РИА новости». По итогам мая показатель безработицы составил 4,6%, а спрос на работников среди работодателей сократился на 4%. Снижение вышеназванного показателя по рабочей силе может объясняться снижением темпов роста экономической активности.