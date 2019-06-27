Климкин ответил на обвинения Зеленского

Павел Климкин, являющийся главой министерства иностранных дел Украины, прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны Владимира Зеленского, который является президентом Украины, суть которых сводится к обвинениям в самоуправстве ведомства, сообщает «Газета.ру». Речь идет о российской ноте по украинским морякам, ответ на которую был отправлен без согласования с Зеленским. Климкин заявил, что его ведомство имеет полное право давать ответы на подобные сообщения и без согласования с главой страны.