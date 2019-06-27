Литва и Грузия передумали поддерживать демарш Украины в ПАСЕ

Официальные представители политических делегаций в ПАСЕ от Грузии и Литвы заявили о том, что они «передумали» покидать сессию организации и останутся до ее окончания, сообщает «РБК». Подобное решение связано с неодобрением руководством их стран вышеназванного поступка. Стоит напомнить, что после голосования, по результатам которого российской делегации вернули право голоса, делегации Украины, Грузии, Литвы и еще ряда стран покинули сессию в знак своего протеста.