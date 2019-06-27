Против директора компании «Рольф» возбудили уголовное дело

СК РФ в махинациях подозревает Сергея Петрова. Он является основателем предприятия «Рольф». Об этом сегодня рассказала уполномоченный ведомства Светлана Петренко.

По делу махинаций также проходят и другие руководители компании.

Следствие утверждает, что обвиняемые заключили фиктивную сделку для перевода крупных денежных средств нерезидентам по поддельным документам.

Сегодня в крупнейших автодилерских холдингах Москвы и Санкт-Петербурга компании «Рольф» СК провел обыск.

Фигуранты дела могут отправиться в колонию на десять лет, сообщают РИА Новости.