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Зеленский просит Россию освободить украинских моряков

27.06.2019 18:20
Комментарии: 1
Зеленский просит Россию освободить украинских моряков

Лидер Украины Владимир Зеленский попросил Владимира Путина освободить своих моряков, которые были задержаны Россией в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Агентство «РИА Новости» подчеркнуло, что Зеленский начал разговаривать на русском языке, когда обращался к президенту России с вопросом о возвращении украинских моряков на родину.

Накануне Кремль отправил Киеву ноту, где были указаны в рамках российского законодательства возможности, которые Украина смогла бы использовать для освобождения своих моряков. Однако глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что предложение Москвы неприемлемо, пишут «Известия».

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18:46 0 0
Дмитрий:

Со словами:-"Гои раскрыли наши планы".

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