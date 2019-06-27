Зеленский просит Россию освободить украинских моряков

Лидер Украины Владимир Зеленский попросил Владимира Путина освободить своих моряков, которые были задержаны Россией в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Агентство «РИА Новости» подчеркнуло, что Зеленский начал разговаривать на русском языке, когда обращался к президенту России с вопросом о возвращении украинских моряков на родину.

Накануне Кремль отправил Киеву ноту, где были указаны в рамках российского законодательства возможности, которые Украина смогла бы использовать для освобождения своих моряков. Однако глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что предложение Москвы неприемлемо, пишут «Известия».