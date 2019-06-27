Захарова назвала украинских моряков заложниками Киева

Депутат МИД РФ Мария Захарова заявляет, что отказ властей Киева от обсуждения темы касательно освобождения арестованных в Керченском проливе моряков показывает, что они нужны только для шантажа Кремля.

По ее мнению, моряки Украины в качестве инструмента шантажа должны находиться в России, иначе обвинить Москву во всех своих неудачах Киев не сможет.

Захарова подчеркнула, что российская сторона в очередной раз пошла на уступки, несмотря на агрессию, исходящую от Украины. Видимо, предполагает дипломат, моряки были отправлены в Керченский пролив для того, чтобы Киев мог поддерживать шумиху вокруг них с целью обвинить Россию в своих неприятностях, пишут «Известия».