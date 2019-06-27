Украина отвергла ноту России по арестованным морякам

В МИД России сообщили, что ведомство направило властям Украины, а также в Международный трибунал ноты, в которых указано каким образом, согласно законодательству РФ, украинская сторона может освободить задержанных во время инцидента в Керченском проливе украинских моряков.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал данные документы, заявив, что те решения, которые предлагает Россия, неприемлемы. По его словам, в нотах российская сторона настаивает на признании Украиной законности ареста моряков, а также «оккупации Крыма». Он призвал немедленно освободить арестованных украинских граждан и военные корабли, пишет ТАСС.