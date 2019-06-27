НАСА преследует «золотой» астероид, который может сделать каждого на Земле миллиардером

Гигантский астероид, известный как 16 Психея, содержит достаточно драгоценных тяжелых металлов, чтобы сделать всех на Земле миллиардером. Астероид шириной около 140 миль, вращающийся вокруг Солнца между орбитами Марса и Юпитера, является целью миссии НАСА, которая будет запущена в 2022 году.

Миссия направлена ​​на то, чтобы определить, является ли астероид открытым ядром бывшей планеты - что-то, что может показать, как сформировалась Земля, и может когда-нибудь умереть.

«Глубоко в каменистых, земных планетах, включая Землю, ученые делают вывод о наличии металлических ядер, но они недоступны под скалистыми оболочками и корками планет», - говорят специалисты НАСА. «Поскольку ученые не могут увидеть или измерить ядро ​​Земли напрямую, Психея предлагает уникальное окно в жестокую историю столкновений, которые создали земные планеты».

Но Психея не просто предмет научного интереса. Это также привлекло внимание компаний, занимающихся разработкой космического пространства, которые надеются однажды задействовать богатые запасы астероида: золота, железа и никеля.

Подсчитано, что одно только железо Психеи стоит ошеломляющих 8000 квадриллионов фунтов стерлингов (квадриллион равен 1 с 15 нолями после нее).

Если бы удалось вернуть его на Землю и распределить прибыль в равной степени, это сделало бы все семь миллиардов людей на Земле миллиардерами за одну ночь.

К сожалению, это экономическая невозможность. Мировая экономика стоит 59,9 триллиона фунтов стерлингов, поэтому введение в нее нескольких квадриллионов приведет к краху всего этого.

Однако это не остановило некоторые компании, назвавшие разработку космических месторождений очередным крупным промышленным бумом.

«Как только вы настроите инфраструктуру, возможности станут почти безграничными», - заявил основатель британской компании Asteroid Mining Митч Хантер-Скуллион. «Те, кто наберется смелости, получат астрономическое количество денег, чтобы принять вызов астероида».

16 Психея - не единственный астероид, на который смотрят компании космической добычи. Считается, что астероид UW-158, который в два раза больше лондонского Тауэра, имеет 90-миллионное ядро ​​из платины стоимостью около 3 триллионов фунтов стерлингов.

Однако некоторые ученые предупреждают, что стремление начать добычу в космосе может создать серьезную угрозу будущему жизни на Земле. Исследователи утверждают, что, если мы не сохраним нашу солнечную систему от промышленной эксплуатации, мы рискуем навсегда израсходовать все ресурсы в пределах досягаемости человека в течение 400 лет, пишет The Mirror.