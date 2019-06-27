Японские ученые решили что пиво улучшает память

Горький хмель в пиве может улучшить память. Предыдущие исследования предполагали, что умеренное употребление алкоголя способствует когнитивной функции, но вопрос был: «Как?»

В настоящее время новые исследования японских ученых показывают, что изо-кислоты, или IAA, обнаруженные в хмеле (которые придают пиву свою горечь), повышают уровень химического допамина в мозге у мышей, активируя блуждающий нерв, важный для памяти.

Исследователи из Медицинского факультета Университета Кобе, Япония, отметили улучшение пространственной памяти и памяти распознавания объектов, когда мышам вводили IAA.

Специалисты утверждают, что предлагаемые пищевые продукты, содержащие IAA, могут быть безопасным способом улучшения когнитивной функции, пишет IrishNews.