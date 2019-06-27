Власти хотят контролировать расходы россиян

Министерство экономического развития РФ хочет начать контролировать расходы россиян для борьбы с теневыми доходами. Такую идею высказала заместитель директора инвестиционной политики Бэлла Панина.

Она говорит о том, что эта тема щепетильна, ведь далеко не все ее поддерживают, а значит, к ней необходимо подходить очень осторожно. Также она добавила, что первым шагом в борьбе с теневой экономикой является контроль за соотношением доходов и расходов физических лиц.

Панина рассказала, что эта идея пока еще очень сырая. А один из чиновников добавил, что подобное решение вызывает больше вопросов, чем ответов, сообщает «Lenta.ru».